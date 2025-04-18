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Raiffeisen Bank отказался от продажи бизнеса в России

12:52, 18 апреля 2025
Raiffeisen Bank International останавливает продажу бизнеса в России из-за изменений в политических контактах между США и Москвой.
Raiffeisen Bank отказался от продажи бизнеса в России
Фото: censor.net
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Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI), который является крупнейшим западным банком, до сих пор работающим в России, прекратил попытки продать свой российский бизнес на фоне изменений в политических отношениях между США и Москвой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году RBI находился под давлением со стороны правительств ЕС и США, которые требовали продать российскую «дочку». Однако процесс продажи осложнился из-за замораживания акций Raiffeisen в России российским судом в сентябре 2022 года, а также требование суда о выплате 2 миллиардов евро компенсации в январе этого года. В результате банк объявил, что передача прав собственности на акции становится невозможной.

В феврале этого года RBI решил приостановить продажу бизнеса, когда между Москвой и Вашингтоном начали восстанавливаться политические контакты. По словам источников, это решение было принято из-за глобальной неопределенности и изменений в отношениях между США и Россией. Банк хотел оценить ситуацию и определить, изменится ли позиция США относительно его присутствия в России.

В заявлении RBI говорится, что процесс продажи «продолжается», однако судебное дело делает завершение сделки невозможным. «На данный момент акции RBI в Raiffeisen bank Russia заблокированы, поэтому осуществить сделку пока невозможно», - сообщили в банке, добавив, что работа по сворачиванию бизнеса продолжается в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

Остановка продажи совпала с сигналами от США, которые ранее предупреждали банк о возможной потере доступа к американской финансовой системе из-за связей с Россией. Однако теперь США выражают заинтересованность в восстановлении экономического сотрудничества с Москвой. Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США и Россия обсуждают «очень привлекательные коммерческие возможности» после его третьей встречи с Путиным в этом году.

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