Туреччина планує скасувати «все включено» – готелі перейдуть на систему «а-ля карт»

11:47, 13 серпня 2025
Туреччина хоче скасувати систему «все включено» для боротьби з марнуванням їжі.
Турецький уряд пропонує законодавчо замінити популярну систему «все включено» (all inclusive) в готелях і ресторанах на модель «а-ля карт», щоб зменшити марнування продуктів. Про це йдеться у звіті Турецького фонду запобігання марнотратству, який повідомляє, що щороку в країні викидається близько 23 мільйонів тонн їжі, зокрема 35% фруктів і овочів, які не доходять до споживачів, пише Sabah.

Президентська рада з питань сільського господарства та продовольчої політики підготувала відповідний звіт, який незабаром буде представлено президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Після цього питання винесуть на розгляд парламенту для внесення змін до законодавства.

Запропонована реформа передбачає перехід від системи «все включено» до замовлення страв за меню («а-ля карт»), що дозволить клієнтам брати лише ту кількість їжі, яку вони можуть спожити. Крім того, уряд планує скасувати практику, коли заклади змушують клієнтів замовляти сніданки для кожного гостя. Наприклад, якщо за столом троє людей, їм не доведеться обов’язково брати три сніданки, а можна буде замовити лише два.

