Турция планирует отменить «все включено» – отели перейдут на систему «а-ля карт»

11:47, 13 августа 2025
Турция хочет отменить систему «все включено» для борьбы с растратой еды.
Турция планирует отменить «все включено» – отели перейдут на систему «а-ля карт»
Турецкое правительство предлагает законодательно заменить популярную систему «все включено» (all inclusive) в отелях и ресторанах на модель «а-ля карт», чтобы уменьшить растрату продуктов. Об этом говорится в отчете Турецкого фонда предотвращения расточительства, который сообщает, что ежегодно в стране выбрасывается около 23 миллионов тонн еды, в частности 35% фруктов и овощей, которые не доходят до потребителей, пишет Sabah.

Президентский совет по вопросам сельского хозяйства и продовольственной политики подготовил соответствующий отчет, который вскоре будет представлен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. После этого вопрос вынесут на рассмотрение парламента для внесения изменений в законодательство.

Предлагаемая реформа предусматривает переход от системы «все включено» к заказу блюд по меню («а-ля карт»), что позволит клиентам брать только то количество еды, которое они могут съесть. Кроме того, правительство планирует отменить практику, когда заведения заставляют клиентов заказывать завтраки для каждого гостя. Например, если за столом три человека, им не придется обязательно брать три завтрака, а можно будет заказать только два.

