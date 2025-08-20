У США подали до суду на Microsoft — компанію звинувачують у «штучному старінні» Windows 10

Microsoft звинувачують у спробі змусити мільйони людей переходити на нові пристрої з Windows 11 і вбудованим штучним інтелектом.

У США подали до суду на корпорацію Microsoft через рішення зупинити підтримку операційної системи Windows 10. Позивач називає це «штучним старінням» і вважає, що таким чином компанія прагне монополізувати ринок генеративного ШІ. Про це повідомляє Courthouse News.

Хто і чому подав позов

Житель Південної Каліфорнії Лоуренс Кляйн звернувся до суду в Сан-Дієго. Він має два ноутбуки з Windows 10, які, за його словами, стануть «застарілими» вже у жовтні, коли Microsoft офіційно припинить оновлення цієї ОС.

У позові йдеться, що відмова від підтримки — це спосіб змусити користувачів купувати нові пристрої та переходити на Windows 11, де інтегровані інструменти штучного інтелекту, зокрема чат-бот Copilot. Для повноцінної роботи ШІ потрібен нейронний процесор, який мають сучасні комп’ютери, але відсутній у багатьох старих.

Скільки людей постраждає

Хоча Windows 11 вийшла ще майже чотири роки тому, за даними StatCounter, близько 43% користувачів у світі досі працюють на Windows 10. І лише в липні нова система вперше обійшла попередницю за кількістю встановлень.

14 жовтня Microsoft припиняє стандартну підтримку Windows 10. Це означає, що комп’ютери на цій ОС продовжать працювати, але не отримуватимуть нових функцій та оновлень безпеки, що робить їх більш вразливими до кібератак.

Особливо ризикують бізнеси, які зберігають конфіденційні дані. «Microsoft чудово знає про ці ризики, але йде на них заради довгострокової монополії», — йдеться в позові.

Альтернатива — за гроші

Перехід на Windows 11 безкоштовний, проте близько 240 мільйонів ПК не відповідають технічним вимогам. Для таких користувачів залишиться варіант «розширеної підтримки безпеки» — але за окрему плату:

$30 на рік для фізичних осіб,

$61 за пристрій для бізнесу (до $244 на третій рік).

Аналітики прогнозують, що це змусить мільйони користувачів купувати нові комп’ютери, а старі — опиняться на смітниках. За підрахунками, якщо скласти всі непотрібні ноутбуки один на один, вийшла б «гора» висотою на 600 км вище за Місяць.

Що вимагає позивач

Кляйн просить суд зобов’язати Microsoft продовжити безкоштовну підтримку Windows 10, доки частка цієї ОС не зменшиться до 10% від усіх користувачів Windows. Грошової компенсації для себе він не вимагає, лише відшкодування витрат на адвокатів.

Microsoft офіційно ситуацію поки не прокоментувала.

