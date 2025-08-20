Уряд призначив нові стипендії для переможців конкурсу імені Шевченка

Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення нових стипендій у сфері освіти. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Зокрема, передбачено 39 щомісячних стипендій для школярів і студентів, які стали переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. На ці виплати закладено близько 1 мільйона гривень на рік.
Розмір стипендій становитиме:
Окрім того, уряд затвердив 17 дворічних стипендій для видатних освітян.
