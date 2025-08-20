Уряд призначив нові стипендії для переможців конкурсу імені Шевченка

Школярі та студенти — переможці конкурсу імені Шевченка отримуватимуть від 1420 до 3800 грн щомісяця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення нових стипендій у сфері освіти. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, передбачено 39 щомісячних стипендій для школярів і студентів, які стали переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. На ці виплати закладено близько 1 мільйона гривень на рік.

Розмір стипендій становитиме:

для учнів шкіл — 1420 грн/міс;

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 2870 грн/міс;

для студентів вишів та наукових установ — 3800 грн/міс.

Окрім того, уряд затвердив 17 дворічних стипендій для видатних освітян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.