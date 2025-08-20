Правительство назначило новые стипендии для победителей конкурса имени Шевченко

Кабинет министров принял решение о назначении новых стипендий в сфере образования. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В частности, предусмотрено 39 ежемесячных стипендий для школьников и студентов, которые стали победителями Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко. На эти выплаты заложено около 1 миллиона гривен в год.
Размер стипендий составит:
Кроме того, правительство утвердило 17 двухгодичных стипендий для выдающихся педагогов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.