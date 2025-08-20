Правительство назначило новые стипендии для победителей конкурса имени Шевченко

Школьники и студенты-победители конкурса имени Шевченко будут получать от 1420 до 3800 грн ежемесячно.

Кабинет министров принял решение о назначении новых стипендий в сфере образования. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, предусмотрено 39 ежемесячных стипендий для школьников и студентов, которые стали победителями Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко. На эти выплаты заложено около 1 миллиона гривен в год.

Размер стипендий составит:

для учеников школ — 1420 грн/мес.;

для студентов учреждений профессионального предвысшего образования — 2870 грн/мес.;

для студентов вузов и научных учреждений — 3800 грн/мес.

Кроме того, правительство утвердило 17 двухгодичных стипендий для выдающихся педагогов.

