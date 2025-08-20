Іноземцям дозволять служити офіцерами у Нацгвардії — Кабмін схвалив проект указу

Кабінет міністрів схвалив проект указу Президента Володимира Зеленського, який відкриває іноземцям та особам без громадянства можливість служити в Національної гвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Документ передбачає:
Остаточно рішення набуде чинності після підпису Президента.
