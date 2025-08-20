Іноземцям дозволять служити офіцерами у Нацгвардії — Кабмін схвалив проект указу

Проект указу Президента відкриває іноземцям можливість служити не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах.

Кабінет міністрів схвалив проект указу Президента Володимира Зеленського, який відкриває іноземцям та особам без громадянства можливість служити в Національної гвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ передбачає:

спеціальну перевірку кандидатів, медичний огляд та використання поліграфа;

порядок укладання контрактів: від 1 до 5 років, а для офіцерів — до 10 років;

присвоєння військових звань за стандартами НАТО.

Остаточно рішення набуде чинності після підпису Президента.

