Иностранцам разрешат служить офицерами в Нацгвардии — Кабмин одобрил проект указа

Кабинет министров одобрил проект указа Президента Владимира Зеленского, который открывает иностранцам и лицам без гражданства возможность служить в Национальной гвардии не только на рядовых и сержантских, но и на офицерских должностях. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Документ предусматривает:
Окончательно решение вступит в силу после подписания Президентом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.