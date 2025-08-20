Иностранцам разрешат служить офицерами в Нацгвардии — Кабмин одобрил проект указа

Проект указа Президента открывает иностранцам возможность служить не только на рядовых и сержантских, но и на офицерских должностях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров одобрил проект указа Президента Владимира Зеленского, который открывает иностранцам и лицам без гражданства возможность служить в Национальной гвардии не только на рядовых и сержантских, но и на офицерских должностях. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Документ предусматривает:

специальную проверку кандидатов, медицинский осмотр и использование полиграфа;

порядок заключения контрактов: от 1 до 5 лет, а для офицеров — до 10 лет;

присвоение воинских званий по стандартам НАТО.

Окончательно решение вступит в силу после подписания Президентом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.