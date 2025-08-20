Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 серпня прийняла в цілому закон 13439-3 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення фінансування резервного фонду та Міністерства цифрової трансформації.

Зміни підтримали 229 народних депутатів.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зазначила, що «закон стосується переважно невійськових видатків».

Зокрема буде на 25,5 млрд грн поповнено резервний фонд держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки).

З них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки Укрзалізниці, підкреслила Підласа.

Також буде збільшено фінансування Мінцифри. Якщо зараз у держбюджеті передбачено фінансування для Мінцифри у сумі 4,16 млрд грн, то відповідно до редакції, яку погодив бюджетний комітет, вдруге переглянувши свій фінальний висновок, бюджет Мінцифри збільшиться до 10,59 млрд грн.

Зокрема, додається програма «Забезпечення виконання заходів з розвитку спеціальних інноваційних технологій», якої у чинній редакції бюджету окремо немає. За цією програмою буде передбачено 3,42 млрд грн видатків.

За програмою Фонду розвитку інновацій – 5,75 млрд грн. На електронне урядування виділено 1 млрд грн.

Нижче додаємо порівняльну таблицю видатків.

Автор: Наталя Мамченко

