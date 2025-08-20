Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

15:53, 20 серпня 2025
Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.
Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 серпня прийняла в цілому закон 13439-3 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення фінансування резервного фонду та Міністерства цифрової трансформації.

Зміни підтримали 229 народних депутатів.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зазначила, що «закон стосується переважно невійськових видатків».

Зокрема буде на 25,5 млрд грн поповнено резервний фонд держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки).

З них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки Укрзалізниці, підкреслила Підласа.

Також буде збільшено фінансування Мінцифри. Якщо зараз у держбюджеті передбачено фінансування для Мінцифри у сумі 4,16 млрд грн, то відповідно до редакції, яку погодив бюджетний комітет, вдруге переглянувши свій фінальний висновок, бюджет Мінцифри збільшиться до 10,59 млрд грн.

Зокрема, додається програма «Забезпечення виконання заходів з розвитку спеціальних інноваційних технологій», якої у чинній редакції бюджету окремо немає. За цією програмою буде передбачено 3,42 млрд грн видатків.

За програмою Фонду розвитку інновацій – 5,75 млрд грн. На електронне урядування виділено 1 млрд грн.

Нижче додаємо порівняльну таблицю видатків.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюджет Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада розгляне законопроект

Крім того, суд імперативно зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва