Теперь 8 млрд грн можно направить на поддержку Укрзалізниці, — глава бюджетного комитета прокомментировала изменения в бюджет

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 августа приняла в целом закон 13439-3 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, которые предусматривают увеличение финансирования резервного фонда и Министерства цифровой трансформации.
Изменения поддержали 229 народных депутатов.
Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что «закон касается преимущественно невоенных расходов».
В частности, будет на 25,5 млрд грн пополнен резервный фонд госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы).
Из них 8 млрд грн могут быть направлены для поддержки «Укрзалізниці», подчеркнула Пидласа.
Также будет увеличено финансирование Минцифры. Если сейчас в госбюджете предусмотрено финансирование для Минцифры в сумме 4,16 млрд грн, то согласно редакции, которую согласовал бюджетный комитет, повторно пересмотрев свое финальное заключение, бюджет Минцифры увеличится до 10,59 млрд грн.
В частности, добавляется программа «Обеспечение выполнения мероприятий по развитию специальных инновационных технологий», которой в действующей редакции бюджета отдельно нет. По этой программе будет предусмотрено 3,42 млрд грн расходов.
По программе Фонда развития инноваций — 5,75 млрд грн. На электронное управление выделено 1 млрд грн.
Ниже добавляем сравнительную таблицу расходов.
Автор: Наталя Мамченко
