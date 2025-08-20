Практика судов
Теперь 8 млрд грн можно направить на поддержку Укрзалізниці, — глава бюджетного комитета прокомментировала изменения в бюджет

15:53, 20 августа 2025
Верховная Рада проголосовала за пополнение резервного фонда на 25,5 млрд грн на «непредвиденные» расходы, из которых 8 млрд грн можно будет направить для поддержки Укрзалізниці — Роксолана Пидласа.
Теперь 8 млрд грн можно направить на поддержку Укрзалізниці, — глава бюджетного комитета прокомментировала изменения в бюджет
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 августа приняла в целом закон 13439-3 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, которые предусматривают увеличение финансирования резервного фонда и Министерства цифровой трансформации.

Изменения поддержали 229 народных депутатов.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что «закон касается преимущественно невоенных расходов».

В частности, будет на 25,5 млрд грн пополнен резервный фонд госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы).

Из них 8 млрд грн могут быть направлены для поддержки «Укрзалізниці», подчеркнула Пидласа.

Также будет увеличено финансирование Минцифры. Если сейчас в госбюджете предусмотрено финансирование для Минцифры в сумме 4,16 млрд грн, то согласно редакции, которую согласовал бюджетный комитет, повторно пересмотрев свое финальное заключение, бюджет Минцифры увеличится до 10,59 млрд грн.

В частности, добавляется программа «Обеспечение выполнения мероприятий по развитию специальных инновационных технологий», которой в действующей редакции бюджета отдельно нет. По этой программе будет предусмотрено 3,42 млрд грн расходов.

По программе Фонда развития инноваций — 5,75 млрд грн. На электронное управление выделено 1 млрд грн.

Ниже добавляем сравнительную таблицу расходов.

Автор: Наталя Мамченко

бюджет Укрзализныця

