У США пасажири подали позови проти авіакомпаній Delta та United через «місця без вікон» без вікон

У позові стверджується, що авіакомпанії стягують додаткову плату за місця без вікон, хоча фактично біля них розташована стіна без ілюмінатора.

У США пасажири подали колективні позови проти авіакомпаній Delta Air Lines та United Airlines, звинувативши їх у продажі «місць біля вікна», які насправді вікон не мають. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому суть претензій

Позивачі зазначають, що авіакомпанії стягують додаткову плату за місця, позначені у схемі салону як «window seat», хоча фактично біля них розташована стіна без ілюмінатора. В результаті пасажири не отримують обіцяного сервісу, а гроші за квитки з надбавкою їм не повертають.

«Delta вказувала пасажирам, що обрані ними місця мають вікно, хоча компанія достеменно знала, що його там немає», — йдеться у позові до федерального суду Нью-Йорка.

За даними скарги, щонайменше половина літаків Delta — це Boeing 737, Boeing 757 та Airbus A321, у яких завжди є кілька «сліпих» місць. Там розташовані вентиляційні канали системи кондиціонування, тому ілюмінатор технічно встановити неможливо.

Скарги пасажирів

Позивачі посилаються на численні пости у Reddit та X, де пасажири скаржилися на відсутність вікон і вимагали відшкодування, але отримували відмову.

«Delta! Будь ласка, робіть позначку, коли місце біля вікна насправді без вікна. Для багатьох воно допомагає зменшити тривогу під час польоту. Немає нічого гіршого, ніж обрати місце біля вікна і виявити там глуху стіну», — написав один із користувачів Reddit.

Адвокати позивачів наголошують, що пасажири часто платять більше за місце біля вікна, адже воно може допомогти впоратися зі страхом польотів, заспокоїти дитину, зняти клаустрофобію чи просто дати змогу насолодитися краєвидами.

Вимоги позивачів

Пасажири вимагають повернення переплати за такі місця та визнання справи колективним позовом на національному рівні.

«Ми отримали величезну кількість звернень від клієнтів, які справедливо обурені тим, що заплатили більше за місця біля вікна, а насправді сиділи біля стіни», — заявив адвокат Кейсі Олбрандц з фірми Greenbaum Olbrantz.

Аналогічна справа проти United

Того ж дня у Каліфорнії подали ще один колективний позов — цього разу проти United Airlines.

Позивачі стверджують, що компанія також продає «місця біля вікна» без ілюмінаторів у літаках Airbus A32 та Boeing 737, чим порушує умови договору з пасажирами.

Крім компенсації коштів, вони вимагають від United офіційно позначати «сліпі» місця на схемах салону та у квитках, а також припинити недобросовісну конкуренцію.

