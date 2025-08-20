В США пассажиры подали иски против авиакомпаний Delta и United из-за «мест у окна» без окон

В иске утверждается, что авиакомпании взимают дополнительную плату за места без окон, хотя возле них расположена стена без иллюминатора.

В США пассажиры подали коллективные иски против авиакомпаний Delta Air Lines и United Airlines, обвинив их в продаже «мест у окна», которые на самом деле не имеют окон. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем суть претензий

Истцы отмечают, что авиакомпании взимают дополнительную плату за места, обозначенные в схеме салона как «window seat», хотя фактически рядом находится стена без иллюминатора. В результате пассажиры не получают обещанного сервиса, а деньги за билеты с надбавкой им не возвращают.

«Delta указывала пассажирам, что выбранные ими места имеют окно, хотя компания достоверно знала, что его там нет», — говорится в иске в федеральный суд Нью-Йорка.

Согласно жалобе, как минимум половина самолетов Delta — это Boeing 737, Boeing 757 и Airbus A321, в которых всегда есть несколько «слепых» мест. Там расположены вентиляционные каналы системы кондиционирования, поэтому установить иллюминатор технически невозможно.

Жалобы пассажиров

Истцы ссылаются на многочисленные посты в Reddit и X, где пассажиры жаловались на отсутствие окон и требовали компенсацию, но получали отказ.

«Delta! Пожалуйста, делайте пометку, когда место у окна на самом деле без окна. Для многих оно помогает уменьшить тревогу во время полета. Нет ничего хуже, чем выбрать место у окна и обнаружить там глухую стену», — написал один из пользователей Reddit.

Адвокаты истцов подчеркивают, что пассажиры часто платят больше за место у окна, ведь оно может помочь справиться со страхом полетов, успокоить ребенка, снять клаустрофобию или просто насладиться видом.

Требования истцов

Пассажиры требуют вернуть переплату за такие места и признать дело коллективным иском на национальном уровне.

«Мы получили огромное количество обращений от клиентов, которые справедливо возмущены тем, что заплатили больше за места у окна, а на самом деле сидели у стены», — заявил адвокат Кейси Олбрандц из фирмы Greenbaum Olbrantz.

Аналогичное дело против United

В тот же день в Калифорнии подали еще один коллективный иск — на этот раз против United Airlines.

Истцы утверждают, что компания также продает «места у окна» без иллюминаторов в самолетах Airbus A32 и Boeing 737, чем нарушает условия договора с пассажирами.

Кроме компенсации средств, они требуют от United официально обозначать «слепые» места на схемах салона и в билетах, а также прекратить недобросовестную конкуренцию.

