Microsoft випустила термінові оновлення Windows 10 і 11 – виправлено критичну помилку

Компанія Microsoft випустила позапланові оновлення для операційних систем Windows 10 і Windows 11, щоб усунути серйозну помилку, яка спричиняла збої у функціях скидання та відновлення системи після встановлення серпневих оновлень безпеки 2025 року. Про це повідомляє BleepingComputer.

Проблема зачепила пристрої на Windows 10 і старіші версії Windows 11, зокрема через помилки під час спроби скинути систему із збереженням файлів, використання інструмента «Виправлення проблем за допомогою Windows Update» або віддаленого скидання через RemoteWipe CSP.

Оновлення, які спричинили проблему:

KB5063875 — Windows 11, версії 23H2 і 22H2;

KB5063709 — Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021;

KB5063877 — Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

Виправлення, випущені Microsoft:

KB5066189 — Windows 11, версії 23H2 і 22H2;

KB5066188 — Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021;

KB5066187 — Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

Ці оновлення повністю замінюють попередні патчі для зазначених версій. У Microsoft рекомендують користувачам, які ще не встановили серпневі оновлення безпеки, одразу перейти до нових виправлень. Якщо ж проблема не вплинула на пристрій, встановлення позапланових оновлень не є обов’язковим.

