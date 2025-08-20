Практика судів
  1. В Україні

Microsoft випустила термінові оновлення Windows 10 і 11 – виправлено критичну помилку

18:21, 20 серпня 2025
Microsoft випустила оновлення для Windows через збої системи.
Microsoft випустила термінові оновлення Windows 10 і 11 – виправлено критичну помилку
Фото: Microsoft
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Microsoft випустила позапланові оновлення для операційних систем Windows 10 і Windows 11, щоб усунути серйозну помилку, яка спричиняла збої у функціях скидання та відновлення системи після встановлення серпневих оновлень безпеки 2025 року. Про це повідомляє BleepingComputer.

Проблема зачепила пристрої на Windows 10 і старіші версії Windows 11, зокрема через помилки під час спроби скинути систему із збереженням файлів, використання інструмента «Виправлення проблем за допомогою Windows Update» або віддаленого скидання через RemoteWipe CSP.

Оновлення, які спричинили проблему:

  • KB5063875 — Windows 11, версії 23H2 і 22H2;
  • KB5063709 — Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021;
  • KB5063877 — Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

Виправлення, випущені Microsoft:

  • KB5066189 — Windows 11, версії 23H2 і 22H2;
  • KB5066188 — Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021;
  • KB5066187 — Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

Ці оновлення повністю замінюють попередні патчі для зазначених версій. У Microsoft рекомендують користувачам, які ще не встановили серпневі оновлення безпеки, одразу перейти до нових виправлень. Якщо ж проблема не вплинула на пристрій, встановлення позапланових оновлень не є обов’язковим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

технології Microsoft

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва