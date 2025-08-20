Практика судов
Microsoft выпустила срочные обновления Windows 10 и 11 – исправлена критическая ошибка

18:21, 20 августа 2025
Microsoft выпустила обновление для Windows из-за сбоев системы.
Microsoft выпустила срочные обновления Windows 10 и 11 – исправлена критическая ошибка
Фото: Microsoft
Компания Microsoft выпустила внеплановые обновления для операционных систем Windows 10 и Windows 11, чтобы устранить серьезную ошибку, которая вызывала сбои в функциях сброса и восстановления системы после установки августовских обновлений безопасности 2025 года. Об этом сообщает BleepingComputer.

Проблема затронула устройства на Windows 10 и более старые версии Windows 11, в частности из-за ошибок при попытке сбросить систему с сохранением файлов, использовании инструмента «Исправление проблем с помощью Windows Update» или удаленного сброса через RemoteWipe CSP.

Обновления, которые вызвали проблему:

  • KB5063875 — Windows 11, версии 23H2 и 22H2;
  • KB5063709 — Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021;
  • KB5063877 — Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

Исправления, выпущенные Microsoft:

  • KB5066189 — Windows 11, версии 23H2 и 22H2;
  • KB5066188 — Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021;
  • KB5066187 — Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

Эти обновления полностью заменяют предыдущие патчи для указанных версий. В Microsoft рекомендуют пользователям, которые еще не установили августовские обновления безопасности, сразу перейти к новым исправлениям. Если же проблема не повлияла на устройство, установка внеплановых обновлений не является обязательной.

