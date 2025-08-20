Microsoft выпустила срочные обновления Windows 10 и 11 – исправлена критическая ошибка

Компания Microsoft выпустила внеплановые обновления для операционных систем Windows 10 и Windows 11, чтобы устранить серьезную ошибку, которая вызывала сбои в функциях сброса и восстановления системы после установки августовских обновлений безопасности 2025 года. Об этом сообщает BleepingComputer.
Проблема затронула устройства на Windows 10 и более старые версии Windows 11, в частности из-за ошибок при попытке сбросить систему с сохранением файлов, использовании инструмента «Исправление проблем с помощью Windows Update» или удаленного сброса через RemoteWipe CSP.
Обновления, которые вызвали проблему:
Исправления, выпущенные Microsoft:
Эти обновления полностью заменяют предыдущие патчи для указанных версий. В Microsoft рекомендуют пользователям, которые еще не установили августовские обновления безопасности, сразу перейти к новым исправлениям. Если же проблема не повлияла на устройство, установка внеплановых обновлений не является обязательной.
