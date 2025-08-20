У Польщі підтвердили: біля Любліна впав російський дрон

Міністр оборони Польщі заявив, що падіння російського дрона біля Любліна є навмисною провокацією з боку РФ.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що об’єкт, який впав у ніч на 20 серпня поблизу польського Любліна, виявився російським дроном. Інцидент назвали свідомою провокацією з боку РФ. Про це повідомляє РАР.

«Ми маємо справу з провокацією РФ, з російським дроном саме в той час, коли ведуться розмови про мир, коли є надія на те, що ця війна має шанс закінчитися. Росія знову провокує», — сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, він провів брифінг з ключовими командувачами.

«Ми говорили з усіма службами. Такі брифінги відбуваються в Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації, в Міністерстві оборони. Є співпраця між усіма службами держави. Всі наші союзники також поінформовані», — зазначив міністр.

Косіняк-Камиш також повідомив, що прем’єр Польщі Радослав Сікорський «зробить відповідні дипломатичні кроки».

Як відомо, о 2 ночі 20 серпня у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув.

