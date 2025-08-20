В Польше подтвердили: возле Люблина упал российский дрон

Министр обороны Польши заявил, что падение российского дрона у Люблина является умышленной провокацией со стороны РФ.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что объект, упавший в ночь на 20 августа неподалёку от польского Люблина, оказался российским дроном. Инцидент назвали сознательной провокацией со стороны РФ. Об этом сообщает PAP.

«Мы имеем дело с провокацией РФ, с российским дроном именно в то время, когда ведутся разговоры о мире, когда есть надежда на то, что эта война имеет шанс закончиться. Россия снова провоцирует», — сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, он провёл брифинг с ключевыми командующими.

«Мы говорили со всеми службами. Такие брифинги проходят в Министерстве внутренних дел и администрации, в Министерстве обороны. Есть сотрудничество между всеми службами государства. Все наши союзники также проинформированы», — отметил министр.

Косиняк-Камыш также сообщил, что премьер Польши Радослав Сикорский «сделает соответствующие дипломатические шаги».

Как известно, в 2 ночи 20 августа в селе Осины Люблинского воеводства на кукурузное поле упал неизвестный объект, который затем взорвался.

