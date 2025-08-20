Reels в Meta тепер можливі з синхронним перекладом голосу з рухом губ

Meta все більше інтегрує ШІ в Reels.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meta оголосила про глобальний запуск нової функції для відео Reels, яка дозволяє перекладати голос за допомогою генеративного штучного інтелекту з автоматичною синхронізацією руху губ. Про це повідомила пресслужба компанії.

Для використання функції автору потрібно активувати опцію «Перекладати ваш голос за допомогою Meta AI» перед публікацією ролика. Система генерує аудіодоріжку перекладу, зберігаючи оригінальну інтонацію голосу, і пропонує синхронізувати рухи губ із перекладеним звуком. Перед публікацією користувач може переглянути результат і вирішити, чи застосовувати синхронізацію. У таких відео з’являтиметься позначка про використання ШІ.

Наразі функція доступна для авторів контенту на Facebook із більш ніж 1000 підписників, а також для всіх користувачів Instagram із публічними акаунтами. Meta рекомендує застосовувати інструмент у відео, де людина звертається безпосередньо до камери, без фонової музики чи перекриття рота. Система підтримує до двох мовців, але для кращого результату варто уникати накладання голосів.

Нова функція покликана допомогти авторам розширити аудиторію, долаючи мовні бар’єри. Для оцінки ефективності перекладу Meta також запровадила спеціальний інструмент аналізу за мовами. На старті функція підтримує лише англійську та іспанську мови, але в майбутньому компанія планує додати підтримку інших мов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.