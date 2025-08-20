Практика судов
  1. В мире

Reels в Meta теперь возможны с синхронным переводом голоса с движением губ

18:48, 20 августа 2025
Meta все больше интегрирует ИИ в Reels.
Reels в Meta теперь возможны с синхронным переводом голоса с движением губ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta объявила о глобальном запуске новой функции для видео Reels, которая позволяет переводить голос с помощью генеративного искусственного интеллекта с автоматической синхронизацией движения губ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для использования функции автору нужно активировать опцию «Переводить ваш голос с помощью Meta AI» перед публикацией ролика. Система генерирует аудиодорожку перевода, сохраняя оригинальную интонацию голоса, и предлагает синхронизировать движения губ с переведенным звуком. Перед публикацией пользователь может просмотреть результат и решить, применять ли синхронизацию. В таких видео будет появляться пометка об использовании ИИ.

Сейчас функция доступна для авторов контента на Facebook с более чем 1000 подписчиков, а также для всех пользователей Instagram с публичными аккаунтами. Meta рекомендует применять инструмент в видео, где человек обращается непосредственно к камере, без фоновой музыки или перекрытия рта. Система поддерживает до двух говорящих, но для лучшего результата стоит избегать наложения голосов.

Новая функция призвана помочь авторам расширить аудиторию, преодолевая языковые барьеры. Для оценки эффективности перевода Meta также ввела специальный инструмент анализа по языкам. На старте функция поддерживает только английский и испанский языки, но в будущем компания планирует добавить поддержку других языков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Meta ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Живые» очереди под ТЦК должны исчезнуть, будут электронные — Шмыгаль

Кабмин окончательно урегулировал электронные очереди в ТЦК — Денис Шмыгаль.

Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Теперь 8 млрд грн можно направить на поддержку Укрзалізниці, — глава бюджетного комитета прокомментировала изменения в бюджет

Верховная Рада проголосовала за пополнение резервного фонда на 25,5 млрд грн на «непредвиденные» расходы, из которых 8 млрд грн можно будет направить для поддержки Укрзалізниці — Роксолана Пидласа.

Верховная Рада приняла изменения в бюджет, увеличив финансирование Минцифры и резервного фонда

Парламент принял закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год, увеличив финансирование Минцифры с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Европейские лидеры считают, что мирные переговоры провалятся, но будут подыгрывать мирным усилиям Трампа – Politico

План европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва