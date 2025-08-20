Reels в Meta теперь возможны с синхронным переводом голоса с движением губ

Meta все больше интегрирует ИИ в Reels.

Компания Meta объявила о глобальном запуске новой функции для видео Reels, которая позволяет переводить голос с помощью генеративного искусственного интеллекта с автоматической синхронизацией движения губ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для использования функции автору нужно активировать опцию «Переводить ваш голос с помощью Meta AI» перед публикацией ролика. Система генерирует аудиодорожку перевода, сохраняя оригинальную интонацию голоса, и предлагает синхронизировать движения губ с переведенным звуком. Перед публикацией пользователь может просмотреть результат и решить, применять ли синхронизацию. В таких видео будет появляться пометка об использовании ИИ.

Сейчас функция доступна для авторов контента на Facebook с более чем 1000 подписчиков, а также для всех пользователей Instagram с публичными аккаунтами. Meta рекомендует применять инструмент в видео, где человек обращается непосредственно к камере, без фоновой музыки или перекрытия рта. Система поддерживает до двух говорящих, но для лучшего результата стоит избегать наложения голосов.

Новая функция призвана помочь авторам расширить аудиторию, преодолевая языковые барьеры. Для оценки эффективности перевода Meta также ввела специальный инструмент анализа по языкам. На старте функция поддерживает только английский и испанский языки, но в будущем компания планирует добавить поддержку других языков.

