В США подали в суд на Microsoft – компанию обвиняют в «искусственном старении» Windows 10

В США подали в суд на корпорацию Microsoft из-за решения остановить поддержку операционной системы Windows 10. Истец называет это «искусственным устареванием» и считает, что таким образом компания стремится монополизировать рынок генеративного ИИ. Об этом сообщает Courthouse News.

Кто и почему подал иск

Житель Южной Калифорнии Лоуренс Кляйн обратился в суд в Сан-Диего. У него есть два ноутбука с Windows 10, которые, по его словам, станут «устаревшими» уже в октябре, когда Microsoft официально прекратит обновления этой ОС.

В иске говорится, что отказ от поддержки — это способ заставить пользователей покупать новые устройства и переходить на Windows 11, где интегрированы инструменты искусственного интеллекта, в частности чат-бот Copilot. Для полноценной работы ИИ нужен нейронный процессор, который есть у современных компьютеров, но отсутствует у многих старых.

Сколько людей пострадает

Хотя Windows 11 вышла почти четыре года назад, по данным StatCounter, около 43% пользователей в мире до сих пор работают на Windows 10. И лишь в июле новая система впервые обогнала предшественницу по количеству установок.

14 октября Microsoft прекращает стандартную поддержку Windows 10. Это означает, что компьютеры на этой ОС продолжат работать, но не будут получать новые функции и обновления безопасности, что делает их более уязвимыми для кибератак.

Особенно рискуют бизнесы, которые хранят конфиденциальные данные. «Microsoft прекрасно знает об этих рисках, но идет на них ради долгосрочной монополии», — говорится в иске.

Альтернатива — за деньги

Переход на Windows 11 бесплатный, однако около 240 миллионов ПК не соответствуют техническим требованиям. Для таких пользователей останется вариант «расширенной поддержки безопасности» — но за отдельную плату:

$30 в год для физических лиц,

$61 за устройство для бизнеса (до $244 на третий год).

Аналитики прогнозируют, что это вынудит миллионы пользователей покупать новые компьютеры, а старые — окажутся на свалках. По подсчетам, если сложить все ненужные ноутбуки один на другой, получится «гора» высотой на 600 км выше Луны.

Чего требует истец

Кляйн просит суд обязать Microsoft продолжить бесплатную поддержку Windows 10, пока доля этой ОС не уменьшится до 10% от всех пользователей Windows. Денежной компенсации для себя он не требует, только возмещения расходов на адвокатов.

Microsoft официально ситуацию пока не прокомментировала.

