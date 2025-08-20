США ввели санкции против судей и заместителей прокурора Международного уголовного суда

США ввели санкции против четырех представителей МУС за «нарушения против США и Израиля».

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух судей и двух заместителей прокурора Международного уголовного суда. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Марко Рубио.

Под санкции попали судьи МУС Кимберли Прост и Николя Гийю, а также заместители прокурора МУС Назхат Шамим Хан и Маме Мандиае Ньянг.

«Эти лица являются иностранцами, которые непосредственно участвовали в деятельности Международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля без согласия этих государств», – говорится в заявлении Госдепа США.

«Вашингтон рассматривает деятельность МУС как политизированную, злоупотребляющую полномочиями и угрожающую национальной безопасности США и Израиля», — отметил Рубио.

Санкции вводятся на основании указа президента Дональда Трампа.

Напомним, в июне США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

В частности, санкции были введены против Соломи Балунги Босса из Уганды, Лус дель Кармен Ибаньес Каранса из Перу, Рейн Аделаид Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Гелер из Словении.

