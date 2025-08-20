США запровадили санкції проти суддів та заступників прокурора Міжнародного кримінального суду

США ввели санкції проти чотирьох представників МКС за «порушення проти США та Ізраїлю».

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти двох суддів і двох заступників прокурора Міжнародного кримінального суду. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Марко Рубіо.

Під санкції потрапили судді МКС Кімберлі Прост та Ніколя Гію, а також заступники прокурора МКС Назхат Шамім Хан та Маме Мандіає Ньянг.

«Ці особи є іноземцями, які безпосередньо брали участь у діяльності Міжнародного кримінального суду з розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян США або Ізраїлю без згоди цих держав», – йдеться у заяві Держдепу США.

«Вашингтон розглядає діяльність МКС як політизовану, таку, що зловживає повноваженнями та загрожує національній безпеці США та Ізраїлю», — зазначив Рубіо.

Санкції запроваджуються на підставі указу президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, у червні США запровадили санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду.

Зокрема, санкції ввели проти Соломі Балунгі Босса з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Каранса з Перу, Рейн Аделаїд Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Гьолер зі Словенії.

