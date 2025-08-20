Полицейский с Волыни за $8 тысяч помог военнообязанному сбежать в Молдову — ГБР

На Волыни будут судить правоохранителя, который организовал незаконную переправку мужчины через границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что правоохранитель за 8 тысяч долларов помог военнообязанному мужчине выехать в Молдову.
В июне 2025 года фигуранта задержали.
Во время следственных действий у него изъяли два мобильных телефона и часть полученных средств.
Правоохранителя будут судить по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.
В Волынской областной прокуратуре указывают, что фигурант – полицейский одного из отделений Владимирского РВП ГУНП в области.
Из рядов полиции обвиняемый уволен.
Одного его сообщника уже привлекли к уголовной ответственности, личности других устанавливаются.
