Полицейский с Волыни за $8 тысяч помог военнообязанному сбежать в Молдову — ГБР

Правоохранителя будут судить за организацию незаконной переправки военнообязанной через границу.

На Волыни будут судить правоохранителя, который организовал незаконную переправку мужчины через границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что правоохранитель за 8 тысяч долларов помог военнообязанному мужчине выехать в Молдову.

В июне 2025 года фигуранта задержали.

Во время следственных действий у него изъяли два мобильных телефона и часть полученных средств.

Правоохранителя будут судить по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

В Волынской областной прокуратуре указывают, что фигурант – полицейский одного из отделений Владимирского РВП ГУНП в области.

Из рядов полиции обвиняемый уволен.

Одного его сообщника уже привлекли к уголовной ответственности, личности других устанавливаются.