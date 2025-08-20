Поліцейський із Волині за $8 тисяч допоміг військовозобов’язаному втекти до Молдови — ДБР

Правоохоронця судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині судитимуть правоохоронця, який організував незаконне переправлення чоловіка через кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що правоохоронець за 8 тисяч доларів допоміг військовозобов’язаному чоловіку виїхати до Молдови.

У червні 2025 року фігуранта затримали.

Під час слідчих дій у нього вилучили два мобільні телефони та частину отриманих коштів.

Правоохоронця судитимуть за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

У Волинській обласній прокуратурі вказують, що фігурант – поліцейський одного з відділень Володимирського РВП ГУНП в області.

З лав поліції обвинувачений звільнений.

Одного його спільника уже притягнуто до кримінальної відповідальності, особи інших встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.