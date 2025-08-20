Практика судів
Поліцейський із Волині за $8 тисяч допоміг військовозобов’язаному втекти до Молдови — ДБР

17:45, 20 серпня 2025
Правоохоронця судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон.
На Волині судитимуть правоохоронця, який організував незаконне переправлення чоловіка через кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що правоохоронець за 8 тисяч доларів допоміг військовозобов’язаному чоловіку виїхати до Молдови.

У червні 2025 року фігуранта затримали.

Під час слідчих дій у нього вилучили два мобільні телефони та частину отриманих коштів.

Правоохоронця судитимуть за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

У Волинській обласній прокуратурі вказують, що фігурант – поліцейський одного з відділень Володимирського РВП ГУНП в області.

З лав поліції обвинувачений звільнений.

Одного його спільника уже притягнуто до кримінальної відповідальності, особи інших встановлюються.

