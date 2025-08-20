Кабмин расширил список бесплатных лекарств и медизделий для украинцев

К перечню прибавили препараты от аутоиммунных и нейромышечных заболеваний и средства для лечения сложных деформаций позвоночника.

Кабинет министров расширил перечень бесплатных лекарств и медицинских изделий, закупаемых государством. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В новом списке:

лекарства от аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;

медизделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

«Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей», — отметила Свириденко.

