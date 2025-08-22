У колишнього радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона пройшли обшуки — розслідування стосується секретних документів

ФБР провело обшук у будинку колишнього радника Дональда Трампа Джона Болтона в межах розслідування щодо можливого використання секретних документів.

Джон Болтон в Овальному кабінеті з Трампом 22 травня 2018 року, фото — nypost.com

Агенти ФБР здійснили обшук у будинку колишнього радника президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона. Про це повідомляє The New York Post.

За даними видання, обшук відбувся в резиденції Болтона в Бетесді, штат Меріленд. Операцію було проведено за наказом директора ФБР Кеша Пателя, який раніше працював в адміністрації Трампа.

«Ніхто не стоїть над законом… агенти ФБР виконують свою місію», — написав Патель у X одразу після початку обшуку.

Розслідування стосується можливого використання секретних документів.

За словами американських посадовців, його було розпочато ще кілька років тому, однак адміністрація Джо Байдена закрила справу «з політичних міркувань».

Болтона вже раніше звинувачували у розголошенні секретної інформації — у його книзі «The Room Where It Happened» (2020).

Видання вказує, що Трамп виступав за зняття книги з публікації через включення до неї інформації, що містить держтаємницю, заявляючи, що Болтон порушив угоду про нерозголошення.