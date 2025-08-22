У бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона прошли обыски — расследование касается секретных документов

ФБР провело обыск в доме бывшего советника Дональда Трампа Джона Болтона в рамках расследования возможного использования секретных документов.

Джон Болтон в Овальном кабинете с Трампом 22 мая 2018, фото — nypost.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего советника президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, обыск состоялся в резиденции Болтона в Бетесде, штат Мэриленд. Операция была проведена по приказу директора ФБР Кеша Пателя, который ранее работал в администрации Трампа.

«Никто не стоит над законом… агенты ФБР выполняют свою миссию», — написал Патель в X сразу после начала обыска.

Расследование касается возможного использования секретных документов.

По словам американских чиновников, оно было начато еще несколько лет назад, однако администрация Джо Байдена закрыла дело «по политическим соображениям».

Болтона уже ранее обвиняли в разглашении секретной информации — в его книге «The Room Where It Happened» (2020).

Издание отмечает, что Трамп выступал за снятие книги с публикации из-за включения в неё информации, содержащей государственную тайну, заявляя, что Болтон нарушил соглашение о неразглашении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.