США та РФ обговорювали енергетичні угоди під час мирних переговорів щодо України, – Reuters

Росія та США обговорили купівлю атомних криголамів і повернення американських інвестицій.

Представники США та Росії на початку серпня провели переговори, під час яких обговорили низку енергетичних угод, спрямованих на стимулювання Кремля до припинення війни в Україні та послаблення санкцій з боку Вашингтона. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел, обізнаних із деталями переговорів.

Зокрема, обговорювалася можливість повернення американської компанії Exxon Mobil до російського нафтогазового проекту «Сахалін-1». Крім того, йшлося про потенційну закупівлю Росією американського обладнання для проектів зі зрідженого природного газу, зокрема для Arctic LNG 2, який перебуває під західними санкціями. Також порушувалося питання купівлі США російських атомних криголамів.

Переговори відбулися під час візиту американського посла Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрівся з Путіним і представником з інвестиційних питань Кирилом Дмитрієвим. Енергетичні угоди також обговорювалися в Білому домі за участю президента США Дональда Трампа та коротко згадувалися на саміті в Алясці 15 серпня.

За словами одного з джерел, Білий дім прагнув представити результати саміту в Алясці як значну інвестиційну угоду, щоб президент Трамп міг продемонструвати конкретні досягнення.

