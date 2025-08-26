Практика судов
США и РФ обсуждали энергетические соглашения во время мирных переговоров по Украине, – Reuters

11:35, 26 августа 2025
Россия и США обсудили покупку атомных ледоколов и возвращение американских инвестиций.
США и РФ обсуждали энергетические соглашения во время мирных переговоров по Украине, – Reuters
Представители США и России в начале августа провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд энергетических соглашений, направленных на стимулирование Кремля к прекращению войны в Украине и ослаблению санкций со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с деталями переговоров.

В частности, обсуждалась возможность возвращения американской компании Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1». Кроме того, речь шла о потенциальной закупке Россией американского оборудования для проектов по сжиженному природному газу, в частности для Arctic LNG 2, который находится под западными санкциями. Также поднимался вопрос покупки США российских атомных ледоколов.

Переговоры состоялись во время визита американского посла Стива Виткоффа в Москву, где он встретился с Путиным и представителем по инвестиционным вопросам Кириллом Дмитриевым. Энергетические соглашения также обсуждались в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и кратко упоминались на саммите в Аляске 15 августа.

По словам одного из источников, Белый дом стремился представить результаты саммита в Аляске как значительное инвестиционное соглашение, чтобы президент Трамп мог продемонстрировать конкретные достижения.

