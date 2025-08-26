У Китаї жінка зняла 153 тисячі доларів з рахунку чоловіка після його інсульту, залишивши йому лише 6 доларів

У Шанхаї жінка залишила паралізованого чоловіка майже без грошей, вивівши з його рахунку понад $150 тисяч, що призвело до суду.

Ілюстративне фото, джерело - scmp.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Шанхаї розгорівся гучний сімейний скандал: 61-річний чоловік переніс інсульт у день весілля, після чого став паралізованим, а його дружина вивела з його рахунку понад 1,1 млн юанів (близько $153 тис.), залишивши лише 42 юані ($6). Про це повідомляє South China Morning Post.

Як розгорталися події

Чоловік на ім’я Ван розлучився понад 20 років тому та самостійно виховував доньку. У 2016 році він одружився з молодшою на 16 років Жен Фан. Родичі одразу висловлювали побоювання через велику різницю у віці та можливі корисливі мотиви жінки.

У день весілля Ван переніс перший інсульт. Його стан поступово погіршувався: до 2019 року він втратив можливість говорити, був паралізований зліва та прикутий до ліжка. Донька та дружина по черзі доглядали за ним у пансіонаті для літніх людей.

У 2020 році після знесення старого житла Ван та його донька отримали нову квартиру та компенсацію понад 2 млн юанів ($280 тис.). Тоді Жен оформила документи, визнавши чоловіка недієздатним, і стала його єдиною опікункою. Вона навіть судилася зі своєю пасербицею за частку компенсації, але суд постановив: 1,1 млн юанів належать Вану, решта — доньці.

Куди зникли гроші

За словами доньки, саме ці кошти й опинилися на рахунку під контролем Жен. Протягом двох років вона знімала великі суми, іноді до 50 тис. юанів на день. До серпня минулого року на рахунку залишилося всього 42 юані.

Жен пояснювала, що гроші витратила на лікування, харчові добавки та перевкладала їх у банки з «вигіднішими ставками». Однак донька наполягала: усі витрати батька покриває його пенсія у 6 тис. юанів на місяць.

Рішення суду

Суд погодився з аргументами доньки. Було вирішено, що опікунство над Ваном мають ділити обидві жінки — і донька, і дружина. Усі фінансові операції відтепер потребуватимуть їхніх спільних підписів. Також суд відхилив вимогу Жен розділити нову квартиру.

Суддя наголосив: «Суть опікунства не у формальних титулах, а в тому, хто справді здатний піклуватися про безпорадну людину».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.