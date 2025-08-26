Практика судов
В Китае женщина сняла 153 тысячи долларов со счета мужа после его инсульта, оставив ему всего 6 долларов

21:08, 26 августа 2025
В Шанхае женщина оставила парализованного мужчину почти без денег, выведя с его счета более $150 тысяч, что привело к суду.
В Китае женщина сняла 153 тысячи долларов со счета мужа после его инсульта, оставив ему всего 6 долларов
Иллюстративное фото, источник - scmp.com
В Шанхае разгорелся громкий семейный скандал: 61-летний мужчина перенес инсульт в день свадьбы, после чего оказался парализованным, а его жена вывела со счета более 1,1 млн юаней (около $153 тыс.), оставив всего 42 юаня ($6). Об этом сообщает South China Morning Post.

Как развивались события

Мужчина по имени Ван развелся более 20 лет назад и самостоятельно воспитывал дочь. В 2016 году он женился на Жен Фан, которая была моложе его на 16 лет. Родственники сразу выражали опасения из-за большой разницы в возрасте и возможных корыстных мотивов женщины.

В день свадьбы Ван перенес первый инсульт. Его состояние постепенно ухудшалось: к 2019 году он утратил возможность говорить, был парализован слева и прикован к постели. Дочь и жена поочередно ухаживали за ним в доме престарелых.

В 2020 году после сноса старого жилья Ван и его дочь получили новую квартиру и компенсацию более 2 млн юаней ($280 тыс.). Тогда Жен оформила документы, признав мужа недееспособным, и стала его единственной опекуншей. Она даже судилась со своей падчерицей за часть компенсации, однако суд постановил: 1,1 млн юаней принадлежат Вану, остальное — дочери.

Куда исчезли деньги

По словам дочери, именно эти средства оказались на счете под контролем Жен. В течение двух лет она снимала крупные суммы, иногда до 50 тыс. юаней в день. К августу прошлого года на счете осталось всего 42 юаня.

Жен объясняла, что деньги потратила на лечение, пищевые добавки и переводила их в банки с «более выгодными ставками». Однако дочь настаивала: все расходы отца покрывает его пенсия в 6 тыс. юаней в месяц.

Решение суда

Суд согласился с аргументами дочери. Было решено, что опекунство над Ваном должны делить обе женщины — и дочь, и жена. Все финансовые операции отныне будут требовать их совместных подписей. Также суд отклонил требование Жен разделить новую квартиру.

Судья подчеркнул: «Суть опекунства не в формальных титулах, а в том, кто действительно способен заботиться о беспомощном человеке».

суд деньги Китай

