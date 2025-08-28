Практика судів
Трансгендерний стрілець у Міннеаполісі зізнався у «втомі від трансгендерності» перед стріляниною у школі

17:05, 28 серпня 2025
Нападник Робін Вестман залишив маніфест із заявами про трансгендерність.
Трансгендерний стрілець у Міннеаполісі зізнався у «втомі від трансгендерності» перед стріляниною у школі
Робін Вестман, трансгендерний стрілець, який влаштував стрілянину в школі Міннеаполіса, висловив жаль з приводу своєї трансгендерної ідентичності, заявивши, що «втомився бути трансгендером» і шкодує, що йому «ніколи не промивали мізки». Про це він заявив в маніфесті, опублікованому в Інтернеті перед нападом, під час якого Вестман убив двох дітей і поранив десятки інших у церкві Міннеаполіса.

У рукописному щоденнику, оприлюдненому на YouTube перед трагедією, значна частина якого написана саморобним кодом із використанням російської кирилиці та англійських слів, Вестман висловлював розчарування своїм довгим волоссям і рішенням змінити «культ».

«Я залишаю [довге волосся] лише тому, що це чи не останній клаптик мого трансгендерного життя. Я втомився бути трансгендером, шкода, що мені ніколи не промивали мізки», – написав він, як цитує The Post за перекладом.

Вестман також зазначив: «Я не можу зараз підстригти волосся, бо це було б ганебною поразкою, і це може бути тривожною зміною характеру, через яку на мене можуть поскаржитися. Це завжди мені заважає. Я, мабуть, підстрижу його в день нападу».

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
