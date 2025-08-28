Практика судов
Трансгендерный стрелок в Миннеаполисе признался в «усталости от трансгендерности» перед стрельбой в школе

17:05, 28 августа 2025
Нападавший Робин Вестман оставил манифест с заявлениями о трансгендерности.
Трансгендерный стрелок в Миннеаполисе признался в «усталости от трансгендерности» перед стрельбой в школе
Робин Вестман, трансгендерный стрелок, устроивший стрельбу в школе Миннеаполиса, выразил сожаление по поводу своей трансгендерной идентичности, заявив, что «устал быть трансгендером» и жалеет, что ему «никогда не промывали мозги». Об этом он заявил в манифесте, опубликованном в Интернете перед нападением, во время которого Вестман убил двух детей и ранил десятки других в церкви Миннеаполиса.

В рукописном дневнике, обнародованном на YouTube перед трагедией, значительная часть которого написана самодельным кодом с использованием русской кириллицы и английских слов, Вестман выражал разочарование своими длинными волосами и решением сменить «культ».

«Я оставляю [длинные волосы] только потому, что это едва ли не последний клочок моей трансгендерной жизни. Я устал быть трансгендером, жаль, что мне никогда не промывали мозги», — написал он, как цитирует The Post по переводу.

Вестман также отметил: «Я не могу сейчас подстричь волосы, потому что это было бы позорным поражением, и это может быть тревожным изменением характера, из-за которого на меня могут пожаловаться. Это всегда мне мешает. Я, наверное, подстригу их в день нападения».

