ВМС США готують для Трампа масштабний військовий парад восени, — WSJ

ВМС США цієї осені планують провести масштабний парад флоту, оскільки Дональд Трамп залишився незадоволеним червневим парадом у Вашингтоні, присвяченим 250-річчю сухопутних військ.

Військово-морські сили США мають намір провести цієї осені масштабний парад за участю флоту у зв’язку з тим, що президент країни Дональд Трамп залишився незадоволеним червневим парадом у Вашингтоні, присвяченим 250-річчю американських сухопутних військ. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Як повідомляється, після завершення урочистостей Трамп заявив помічникам, що залишився розчарованим стройовою підготовкою учасників. Тому тепер керівництво ВМС розраховує «організувати більш грандіозне святкування».

WSJ пише, що ВМС хочуть виправдати очікування президента, влаштувавши «блискуче шоу морського флоту».

«Після параду у Вашингтоні Трамп заявив помічникам, що розчарований, тому ВМС США намагаються організувати більш масштабне святкування цієї осені, сподіваючись на яскраве видовище за участю кораблів», — наголосили у газеті.

Зазначається, що Трамп «сподівається на блискуче видовище з морськими кораблями».

