ВМС США готовят для Трампа масштабный военный парад осенью, — WSJ

ВМС США этой осенью планируют провести масштабный парад флота, так как Дональд Трамп остался недоволен июньским парадом в Вашингтоне, посвящённым 250-летию сухопутных войск.

Военно-морские силы США намерены провести этой осенью масштабный парад с участием флота в связи с тем, что президент страны Дональд Трамп остался недоволен июньским парадом в Вашингтоне, посвященным 250-летию американских сухопутных войск. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По их сведениям, после завершения торжеств Трамп заявил помощникам, что остался разочарован строевой подготовкой участников. Поэтому теперь руководство ВМС рассчитывает "организовать более грандиозное празднование".

Как утверждает WSJ, ВМС хотят оправдать ожидания президента, устроив "блестящее шоу морского флота".

«После парада в Вашингтоне Трамп заявил помощникам, что разочарован, поэтому ВМС США пытаются организовать более масштабное празднование этой осенью, надеясь на яркое зрелище с участием кораблей», — пишет газета.

Отмечается, что Трамп "надеется на блестящее зрелище с морскими кораблями".

