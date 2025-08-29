Трамп заборонив модернізм та бруталізм при будівництві держустанов

Указ зобов’язує будувати всі нові федеральні будівлі у класичному стилі та забороняє використання модернізму й бруталізму.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає зведення всіх нових федеральних будівель у класичному стилі. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Указ забороняє використання модернізму та бруталізму при будівництві урядових будівель.

У документі наголошується, що федеральні будівлі — зокрема суди та офіси державних установ — мають популяризувати класичну архітектуру, аби «вшановувати традиції, виховувати громадську гордість і громадянськість».

Нові споруди повинні бути впізнаваними як державні установи та водночас враховувати регіональну архітектурну спадщину.

У публікації зазначається, що до 1960-х років у США федеральна архітектура переважно створювалася у класичному стилі, однак згодом влада почала віддавати перевагу модернізму та бруталізму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.