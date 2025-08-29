Практика судів
  1. У світі

Трамп заборонив модернізм та бруталізм при будівництві держустанов

09:19, 29 серпня 2025
Указ зобов’язує будувати всі нові федеральні будівлі у класичному стилі та забороняє використання модернізму й бруталізму.
Трамп заборонив модернізм та бруталізм при будівництві держустанов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає зведення всіх нових федеральних будівель у класичному стилі. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Указ забороняє використання модернізму та бруталізму при будівництві урядових будівель.

У документі наголошується, що федеральні будівлі — зокрема суди та офіси державних установ — мають популяризувати класичну архітектуру, аби «вшановувати традиції, виховувати громадську гордість і громадянськість».

Нові споруди повинні бути впізнаваними як державні установи та водночас враховувати регіональну архітектурну спадщину.

У публікації зазначається, що до 1960-х років у США федеральна архітектура переважно створювалася у класичному стилі, однак згодом влада почала віддавати перевагу модернізму та бруталізму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

Військовий омбудсман закликала законодавців не перетворювати суддів на статистів, забороняючи їм призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору

Такі зміни позбавлять суди можливості під час винесення вироку врахувати всі обставини, фактично перетворюючи суддів на статистів, аргумент же щодо підвищення рівня дисципліни шляхом посилення кримінальної відповідальності видається сумнівним – Ольга Решетилова надала свій висновок щодо законопроекту 13452.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва