Трамп запретил модернизм и брутализм при строительстве госучерждений

Указ обязывает строить новые федеральные здания в классическом стиле и запрещает использование модернизма и брутализма.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает возведение всех новых федеральных зданий в классическом стиле. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Указ запрещает использование модернизма и брутализма при строительстве правительственных зданий.

В документе подчеркивается, что федеральные здания — в частности суды и офисы государственных учреждений — должны популяризировать классическую архитектуру, чтобы «чтить традиции, воспитывать общественную гордость и гражданственность».

Новые сооружения должны быть узнаваемыми как государственные учреждения и одновременно учитывать региональное архитектурное наследие.

В публикации отмечается, что до 1960-х годов в США федеральная архитектура преимущественно создавалась в классическом стиле, однако впоследствии власти начали отдавать предпочтение модернизму и брутализму.

