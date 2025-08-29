X Ілона Маска звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства — позов подав стартап Eliza Labs

У Eliza Labs заявляють, що X змусила їх розкрити технології роботи агентів ШІ, а згодом запустила власні схожі продукти.

Американський стартап Eliza Labs подав до федерального суду Сан-Франциско позов проти X Corp Ілона Маска, звинувативши компанію у незаконному використанні їхніх розробок та придушенні конкуренції. Про це повідомляє Reuters.

У позові йдеться, що X змусив Eliza поділитися технологічними знаннями про роботу так званих агентів ШІ, які діють на платформах соцмереж, а потім заблокував акаунт стартапу та запустив власні схожі продукти зі штучним інтелектом.

Eliza стверджує, що компанія Маска зловживала своїм домінуючим становищем, щоб усунути конкурента та змусити розробників платити «надмірні» 50 000 доларів щомісяця за корпоративну ліцензію.

Після відключення від платформи в червні, стартап зазнав проблем із клієнтами та обмежень у зростанні бізнесу.

У судових матеріалах зазначено, що Eliza не вважає це «рішенням про модерацію контенту», яке могло б потрапити під захист Секції 230 федерального законодавства США. Натомість дії X названо «прорахованим і хитрим кроком для знищення конкуренції».

Справа: Eliza Labs Inc та інші проти X Corporation, Окружний суд США, Північний округ Каліфорнії, № 3:25-cv-07243-TSH.

