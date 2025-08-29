X Илона Маска обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства — иск подал стартап Eliza Labs

В Eliza Labs заявляют, что X заставила их раскрыть технологии работы агентов ИИ, а затем запустила собственные схожие продукты.

Американский стартап Eliza Labs подал в федеральный суд Сан-Франциско иск против X Corp Илона Маска, обвинив компанию в незаконном использовании их разработок и подавлении конкуренции. Об этом сообщает Reuters.

В иске говорится, что X заставил Eliza поделиться технологическими знаниями о работе так называемых агентов ИИ, действующих на платформах соцсетей, а затем заблокировал аккаунт стартапа и запустил собственные схожие продукты с искусственным интеллектом.

Eliza утверждает, что компания Маска злоупотребляла своим доминирующим положением, чтобы устранить конкурента и заставить разработчиков платить «чрезмерные» 50 000 долларов ежемесячно за корпоративную лицензию.

После отключения от платформы в июне стартап столкнулся с проблемами с клиентами и ограничениями в росте бизнеса.

В судебных материалах отмечается, что Eliza не считает это «решением о модерации контента», которое могло бы подпадать под защиту Секции 230 федерального законодательства США. Вместо этого действия X названы «просчитанным и хитрым шагом для уничтожения конкуренции».

Дело: Eliza Labs Inc и другие против X Corporation, Окружной суд США, Северный округ Калифорнии, № 3:25-cv-07243-TSH.

