Практика судов
  1. В мире

X Илона Маска обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства — иск подал стартап Eliza Labs

13:48, 29 августа 2025
В Eliza Labs заявляют, что X заставила их раскрыть технологии работы агентов ИИ, а затем запустила собственные схожие продукты.
X Илона Маска обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства — иск подал стартап Eliza Labs
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский стартап Eliza Labs подал в федеральный суд Сан-Франциско иск против X Corp Илона Маска, обвинив компанию в незаконном использовании их разработок и подавлении конкуренции. Об этом сообщает Reuters.

В иске говорится, что X заставил Eliza поделиться технологическими знаниями о работе так называемых агентов ИИ, действующих на платформах соцсетей, а затем заблокировал аккаунт стартапа и запустил собственные схожие продукты с искусственным интеллектом.

Eliza утверждает, что компания Маска злоупотребляла своим доминирующим положением, чтобы устранить конкурента и заставить разработчиков платить «чрезмерные» 50 000 долларов ежемесячно за корпоративную лицензию.

После отключения от платформы в июне стартап столкнулся с проблемами с клиентами и ограничениями в росте бизнеса.

В судебных материалах отмечается, что Eliza не считает это «решением о модерации контента», которое могло бы подпадать под защиту Секции 230 федерального законодательства США. Вместо этого действия X названы «просчитанным и хитрым шагом для уничтожения конкуренции».

Дело: Eliza Labs Inc и другие против X Corporation, Окружной суд США, Северный округ Калифорнии, № 3:25-cv-07243-TSH.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США иск Илон Маск искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«На должности главы ГСА нужен лидер и реформатор» – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия рассказали, каким должен быть новый глава Государственной судебной администрации.

Генштабу придется согласовывать такие массовые мероприятия в Киеве, как проведение киносъемок — какие вопросы возникли к правительственному поручению

Действующий порядок проведения негосударственных массовых мероприятий в Киеве относит к массовым мероприятиям кино- и видеосъемку, но не распространяется на мирные собрания, а статья 8 закона о правовом режиме военного положения, наоборот, относит к массовым мероприятиям мирные собрания, митинги и демонстрации.

Сергей Ионушас заявил, что Генштаб и 20 командиров воинских частей настаивают на принятии законопроекта о запрете судам смягчать наказание за неповиновение

По словам главы правоохранительного комитета Сергея Ионушаса, около 20 командиров воинских частей настаивали на принятии законопроекта об отмене возможности смягчить наказание для военнослужащих за неповиновение.

Женщина расплачивалась за покупки в разных магазинах банковской картой потерпевшего, но ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма не превышала нижнего предела – Верховный Суд высказался об ответственности

Стоимость похищенного имущества определяется общей суммой причиненного материального ущерба, даже если ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма похищенного имущества не превышала нижнего предела, необходимого для привлечения к уголовной ответственности по статье 185 УК — Верховный Суд.

Привлечение к работам с повышенной опасностью подрядчика, а не штатного сотрудника, не освобождает директора предприятия от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности — Верховный Суд

Между обществом и подрядчиком не было трудовых отношений, так как он не являлся работником общества, а выполнял работы на основании договора подряда, заключенного с этим обществом, по условиям которого сам подрядчик должен был заботиться о личной безопасности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва