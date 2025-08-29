Практика судів
Екс-квотербек НФЛ Джей Катлер отримав 4 дні ув’язнення за водіння в нетверезому стані

20:01, 29 серпня 2025
Колишній гравець визнав провину після аварії та спроби підкупу іншого водія.
Екс-квотербек НФЛ Джей Катлер отримав 4 дні ув'язнення за водіння в нетверезому стані
Фото: Reddit
Колишній квотербек Національної футбольної ліги (НФЛ) Джей Катлер визнав себе винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та був засуджений до чотирьох днів ув’язнення в рамках угоди про визнання вини. CNN повідомляє про інцидент, що стався у 2024 році, коли Катлера звинуватили у водінні в нетверезому стані та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Арешт Катлера відбувся в жовтні минулого року після того, як він спричинив аварію у Франкліні, штат Теннессі, врізавшись у задню частину іншого автомобіля. За даними поліції, офіцери, які прибули на місце події, помітили запах алкоголю від Катлера, у якого також були налиті кров’ю очі та невиразна мова.

Поліцейський звіт зазначає, що Катлер відмовився від проходження тесту на тверезість на місці аварії. Пізніше його доставили до лікарні, де за ордером на обшук у нього взяли зразок крові. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили дві одиниці вогнепальної зброї, зокрема заряджений пістолет.

Згідно з повідомленням поліції, Катлер намагався уникнути відповідальності, запропонувавши іншому водієві $2000, щоб той не викликав правоохоронців, після чого намагався покинути місце аварії.

У вівторок Катлер визнав себе винним у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані, після чого звинувачення в незаконному зберіганні вогнепальної зброї було знято в рамках угоди про визнання вини, повідомляє WSMV 4.

42-річний Катлер має сплатити штраф у розмірі $350 і відбути чотири дні ув’язнення у в’язниці округу Вільямсон, починаючи з 29 вересня. Крім того, його чекає річний випробувальний термін без нагляду, а також обов’язкове відвідування занять із безпеки водіння в нетверезому стані. Водійські права Катлера в штаті Теннессі будуть анульовані, а його пістолет підлягає конфіскації, додав WSMV 4.

Джей Катлер був перспективним квотербеком Університету Вандербільта в середині 2000-х років. У 2006 році його обрали в першому раунді драфту НФЛ під 11-м загальним номером командою «Денвер Бронкос». Після трьох сезонів у Денвері його обміняли до «Чикаго Беарз», де він став одним із найкращих розігруючих в історії франшизи, набравши 23 443 ярди та зробивши 154 тачдауни за вісім сезонів. Загалом за 12 сезонів у НФЛ у складі «Бронкос», «Беарз» і «Маямі Долфінс» Катлер подолав 35 133 ярди пасом і виконав 227 тачдаунів. Його останнім сезоном у лізі був 2017 рік.

суд поліція ПДР

