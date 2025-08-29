Практика судов
  1. В мире

Экс-квартербек НФЛ Джей Катлер получил 4 дня тюрьмы за вождение в нетрезвом состоянии

20:01, 29 августа 2025
Бывший игрок признал вину после аварии и попытки подкупа другого водителя.
Экс-квартербек НФЛ Джей Катлер получил 4 дня тюрьмы за вождение в нетрезвом состоянии
Фото: Reddit
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший квотербек Национальной футбольной лиги (НФЛ) Джей Катлер признал себя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был приговорен к четырем дням тюремного заключения в рамках соглашения о признании вины. CNN сообщает об инциденте, произошедшем в 2024 году, когда Катлера обвинили в вождении в нетрезвом состоянии и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Арест Катлера состоялся в октябре прошлого года после того, как он спровоцировал аварию во Франклине, штат Теннесси, врезавшись в заднюю часть другого автомобиля. По данным полиции, прибывшие на место происшествия офицеры заметили запах алкоголя от Катлера, у которого также были налиты кровью глаза и невнятная речь.

Полицейский отчет отмечает, что Катлер отказался от прохождения теста на трезвость на месте аварии. Позже его доставили в больницу, где по ордеру на обыск у него взяли образец крови. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили две единицы огнестрельного оружия, в частности заряженный пистолет.

Согласно сообщению полиции, Катлер пытался избежать ответственности, предложив другому водителю $2000, чтобы тот не вызывал правоохранителей, после чего пытался покинуть место аварии.

Во вторник Катлер признал себя виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии, после чего обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия было снято в рамках соглашения о признании вины, сообщает WSMV 4.

42-летний Катлер должен уплатить штраф в размере $350 и отбыть четыре дня заключения в тюрьме округа Уильямсон, начиная с 29 сентября. Кроме того, его ждет годичный испытательный срок без надзора, а также обязательное посещение занятий по безопасности вождения в нетрезвом состоянии. Водительские права Катлера в штате Теннесси будут аннулированы, а его пистолет подлежит конфискации, добавил WSMV 4.

Джей Катлер был перспективным квотербеком Университета Вандербильта в середине 2000-х годов. В 2006 году его выбрали в первом раунде драфта НФЛ под 11-м общим номером командой «Денвер Бронкос». После трех сезонов в Денвере его обменяли в «Чикаго Беарз», где он стал одним из лучших разыгрывающих в истории франшизы, набрав 23 443 ярда и сделав 154 тачдауна за восемь сезонов. Всего за 12 сезонов в НФЛ в составе «Бронкос», «Беарз» и «Майами Долфинс» Катлер преодолел 35 133 ярда пасом и выполнил 227 тачдаунов. Его последним сезоном в лиге был 2017 год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция ПДД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва