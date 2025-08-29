Экс-квартербек НФЛ Джей Катлер получил 4 дня тюрьмы за вождение в нетрезвом состоянии

Бывший игрок признал вину после аварии и попытки подкупа другого водителя.

Фото: Reddit

Бывший квотербек Национальной футбольной лиги (НФЛ) Джей Катлер признал себя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был приговорен к четырем дням тюремного заключения в рамках соглашения о признании вины. CNN сообщает об инциденте, произошедшем в 2024 году, когда Катлера обвинили в вождении в нетрезвом состоянии и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Арест Катлера состоялся в октябре прошлого года после того, как он спровоцировал аварию во Франклине, штат Теннесси, врезавшись в заднюю часть другого автомобиля. По данным полиции, прибывшие на место происшествия офицеры заметили запах алкоголя от Катлера, у которого также были налиты кровью глаза и невнятная речь.

Полицейский отчет отмечает, что Катлер отказался от прохождения теста на трезвость на месте аварии. Позже его доставили в больницу, где по ордеру на обыск у него взяли образец крови. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили две единицы огнестрельного оружия, в частности заряженный пистолет.

Согласно сообщению полиции, Катлер пытался избежать ответственности, предложив другому водителю $2000, чтобы тот не вызывал правоохранителей, после чего пытался покинуть место аварии.

Во вторник Катлер признал себя виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии, после чего обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия было снято в рамках соглашения о признании вины, сообщает WSMV 4.

42-летний Катлер должен уплатить штраф в размере $350 и отбыть четыре дня заключения в тюрьме округа Уильямсон, начиная с 29 сентября. Кроме того, его ждет годичный испытательный срок без надзора, а также обязательное посещение занятий по безопасности вождения в нетрезвом состоянии. Водительские права Катлера в штате Теннесси будут аннулированы, а его пистолет подлежит конфискации, добавил WSMV 4.

Джей Катлер был перспективным квотербеком Университета Вандербильта в середине 2000-х годов. В 2006 году его выбрали в первом раунде драфта НФЛ под 11-м общим номером командой «Денвер Бронкос». После трех сезонов в Денвере его обменяли в «Чикаго Беарз», где он стал одним из лучших разыгрывающих в истории франшизы, набрав 23 443 ярда и сделав 154 тачдауна за восемь сезонов. Всего за 12 сезонов в НФЛ в составе «Бронкос», «Беарз» и «Майами Долфинс» Катлер преодолел 35 133 ярда пасом и выполнил 227 тачдаунов. Его последним сезоном в лиге был 2017 год.

