З Польщі депортували 15 українців — що сталося

Польща видворила 15 громадян України, які, за даними прикордонників, становили загрозу громадській безпеці та порядку в країні.

Польща депортувала 15 українських громадян. За даними прикордонної служби, ці особи неодноразово притягувалися до відповідальності за крадіжки, розбій та керування транспортом у стані сп’яніння. Про це пише RMF24.

Крім того, що їх вислали з країни, їм також заборонили в’їжджати до Польщі протягом 5-10 років.

Одного з іноземців також було внесено до списку осіб, чиє перебування на території Польщі вважається небажаним. Зазначається, що рішення про примусове повернення було ухвалено, зокрема, на підставі статті 302 Закону «Про іноземців», яка регулює питання національної безпеки та захисту громадського порядку.

"Польща є дружньою країною, відкритою для іноземців. Однак не буде і не буде терпимості до порушень ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації буде рішуче реагувати на випадки порушення нашого правопорядку", – заявила речниця міністерства Кароліна Галецька.

