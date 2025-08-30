Из Польши депортировали 15 украинцев — что произошло

Польша выдворила 15 граждан Украины, которые, по данным пограничников, представляли угрозу общественной безопасности и порядку в стране.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша депортировала 15 украинских граждан. По данным пограничной службы, эти лица неоднократно привлекались к ответственности за кражи, разбой и управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом пишет RMF24.

Кроме того, что их выслали из страны, им также запретили въезжать в Польшу в течение 5-10 лет.

Один из иностранцев также был внесен в список лиц, чье пребывание на территории Польши считается нежелательным. Отмечается, что решение о принудительном возвращении было принято, в частности, из статьи 302 Закона «Об иностранцах», которая регулирует вопросы национальной безопасности и защиты общественного порядка.

"Польша является дружественной страной, открытой для иностранцев. Однако не будет и не будет терпимости к нарушениям закона, независимо от страны их происхождения. Министерство внутренних дел и администрации будет решительно реагировать на случаи нарушения нашего правопорядка", - заявила представитель министерства Каролина Галецкая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.