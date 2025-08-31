«Золотий паспорт»: круїзна компанія пропонує пенсіонерам новий спосіб зустріти старість на лайнері від $99 000

Вартість залежить від віку: 55-річним квиток обійдеться в $399 999, а чим старша людина, тим дешевше буде коштувати квиток.

Круїзна компанія Villa Vie Residences запустила унікальну програму для пенсіонерів-мандрівників — так званий «золотий паспорт», який дозволяє постійно жити на борту круїзного лайнера. Вартість пакета стартує від $99 000 і може сягати до $399 999 залежно від віку пасажира та вибраної палуби.

За словами компанії, така пропозиція дозволяє провести пенсійні роки у розкішних умовах, без щоденної рутини та з можливістю відкривати нові горизонти. У вартість входять базові послуги, зручності, а також податки й портові збори. Оплата здійснюється одноразово.

«На борту Villa Vie Odyssey ваш дім рухається разом із вами, перевозячи через 425 напрямків і 147 країн кожні 3,5 роки — і все це без необхідності пакувати валізу», — йдеться у повідомленні компанії.

Круїзні лайнери пропонують пасажирам цілі «плаваючі міста» з басейнами, магазинами й навіть спортивними майданчиками. При цьому деякі пенсіонери вже обирають подібний спосіб життя — одна американка зізналася, що продала все майно й переїхала на лайнер, оскільки це дешевше, ніж жити в Каліфорнії.

Втім, є й нюанси, пише портал Supercar Blondie: лайнер Villa Vie Odyssey нещодавно не пройшов інспекцію, тож компанії доведеться внести необхідні зміни перед тим, як судно знову вирушить у подорож.

