«Золотой паспорт»: круизная компания предлагает пенсионерам новый способ встретить старость на лайнере от $99 000

Круизная компания Villa Vie Residences запустила уникальную программу для пенсионеров-путешественников — так называемый «золотой паспорт», который позволяет постоянно жить на борту круизного лайнера. Стоимость пакета стартует от $99 000 и может достигать $399 999 в зависимости от возраста пассажира и выбранной палубы.

По словам компании, такое предложение позволяет провести пенсионные годы в роскошных условиях, без ежедневной рутины и с возможностью открывать новые горизонты. В стоимость входят базовые услуги, удобства, а также налоги и портовые сборы. Оплата осуществляется единовременно.

«На борту Villa Vie Odyssey ваш дом движется вместе с вами, перевозя через 425 направлений и 147 стран каждые 3,5 года — и все это без необходимости паковать чемодан», — говорится в сообщении компании.

Круизные лайнеры предлагают пассажирам целые «плавающие города» с бассейнами, магазинами и даже спортивными площадками. При этом некоторые пенсионеры уже выбирают подобный образ жизни — одна американка призналась, что продала все имущество и переехала на лайнер, поскольку это дешевле, чем жить в Калифорнии.

Впрочем, есть и нюансы, пишет портал Supercar Blondie: лайнер Villa Vie Odyssey недавно не прошел инспекцию, поэтому компании придется внести необходимые изменения перед тем, как судно снова отправится в плавание.

