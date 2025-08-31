Практика судов
  1. В мире

«Золотой паспорт»: круизная компания предлагает пенсионерам новый способ встретить старость на лайнере от $99 000

22:29, 31 августа 2025
Стоимость зависит от возраста: 55-летним билет обойдется в $399 999, а чем старше человек, тем дешевле будет стоить билет.
«Золотой паспорт»: круизная компания предлагает пенсионерам новый способ встретить старость на лайнере от $99 000
Источник фото: SB Media / Chat GPT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Круизная компания Villa Vie Residences запустила уникальную программу для пенсионеров-путешественников — так называемый «золотой паспорт», который позволяет постоянно жить на борту круизного лайнера. Стоимость пакета стартует от $99 000 и может достигать $399 999 в зависимости от возраста пассажира и выбранной палубы.

По словам компании, такое предложение позволяет провести пенсионные годы в роскошных условиях, без ежедневной рутины и с возможностью открывать новые горизонты. В стоимость входят базовые услуги, удобства, а также налоги и портовые сборы. Оплата осуществляется единовременно.

«На борту Villa Vie Odyssey ваш дом движется вместе с вами, перевозя через 425 направлений и 147 стран каждые 3,5 года — и все это без необходимости паковать чемодан», — говорится в сообщении компании.

Круизные лайнеры предлагают пассажирам целые «плавающие города» с бассейнами, магазинами и даже спортивными площадками. При этом некоторые пенсионеры уже выбирают подобный образ жизни — одна американка призналась, что продала все имущество и переехала на лайнер, поскольку это дешевле, чем жить в Калифорнии.

Впрочем, есть и нюансы, пишет портал Supercar Blondie: лайнер Villa Vie Odyssey недавно не прошел инспекцию, поэтому компании придется внести необходимые изменения перед тем, как судно снова отправится в плавание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны предлагает изменить условия для наложения штрафов на руководителей госорганов за неисполнение судебных решений

В делах против государственных органов штраф предлагается применять к руководителю органа власти только в том случае, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду