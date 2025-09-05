Трамп заявив про втрату Індії та Росії через зв’язки з Китаєм

Трамп назвав Індію та Росію частиною «темного Китаю».

Фото: BBC

Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social різку заяву, у якій розкритикував Індію та Росію за їхнє зближення, припустивши, що вони «стали частиною глибокого й темного Китаю».

«Схоже, ми втратили Індію та Росію, які стали частиною глибокого й темного Китаю. Бажаю їм довгого та успішного майбутнього разом!» – написав він у дописі.

