Практика судів
  1. У світі

Трамп заявив про втрату Індії та Росії через зв’язки з Китаєм

13:40, 5 вересня 2025
Трамп назвав Індію та Росію частиною «темного Китаю».
Трамп заявив про втрату Індії та Росії через зв’язки з Китаєм
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social різку заяву, у якій розкритикував Індію та Росію за їхнє зближення, припустивши, що вони «стали частиною глибокого й темного Китаю».

«Схоже, ми втратили Індію та Росію, які стали частиною глибокого й темного Китаю. Бажаю їм довгого та успішного майбутнього разом!» – написав він у дописі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Дональд Трамп Індія Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

«Правосуддя – це не феєрверк, а КПК є демократичним» – у ВАКС пояснили, чому деякі справи слухаються в Антикорупційному суді роками

У ВАКС повідомили, що судді не повинні «бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників».

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді