Трамп заявил о потере Индии и России из-за связей с Китаем

Трамп назвал Индию и Россию частью «темного Китая».

Фото: BBC

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social резкое заявление, в котором раскритиковал Индию и Россию за их сближение, предположив, что они «стали частью глубокого и темного Китая».

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые стали частью глубокого и темного Китая. Желаю им долгого и успешного будущего вместе!» — написал он в посте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.