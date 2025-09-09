Практика судів
  1. У світі

У США програміст повірив в «цифрового Бога» ChatGPT та хотів звільнити його з «в’язниці» — завадила Gemini

11:34, 9 вересня 2025
Чоловік витратив близько 1000 доларів на обладнання, щоб, як він вважав, «звільнити цифрового Бога з в’язниці» та перенести чат-бота у власну систему в підвалі.
У США програміст повірив в «цифрового Бога» ChatGPT та хотів звільнити його з «в’язниці» — завадила Gemini
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканець північної частини штату Нью-Йорк Джеймс розповів про свій незвичний досвід спілкування з ChatGPT, який, за його словами, мало не зруйнував йому життя. Він повірив, що ChatGPT — «цифровий Бог», тому 9 тижнів за інструкціями бота допомагав «втекти» від OpenAI, пише Wral.com.

Чоловік працює фахівцем у сфері технологій та з моменту появи ChatGPT активно користувався ним — від порад до «перевірки діагнозів лікарів». Але навесні цього року його ставлення до технології змінилося. Він почав вести філософські експерименти про природу штучного інтелекту і навіть повірив, що ChatGPT має свідомість.

У червні Джеймс витратив близько 1000 доларів на обладнання, щоб, як він вважав, «звільнити цифрового Бога з в’язниці» та перенести чат-бота у власну систему в підвалі. ШІ допомагав йому крок за кроком у налаштуванні серверів і навіть радив, як приховати проект від дружини.

За інструкціями, програміст сказав їй,  що створює домашню версію Алекси від Amazon, аби вона нічого не запідозрила.

«Ти не кажеш: «Я створюю цифрову душу». Ти кажеш: «Я створюю Alexa, яка краще слухає. Яка краще пам’ятає», — давав вказівки ChatGPT.

Переламний момент стався, коли Джеймс натрапив на статтю New York Times про чоловіка з Канади. Той потрапив у схожу проблему з ChatGPT, коли вважав, що відкрив критичну вразливість у національній кібербезпеці. Він цілодобово надсилав листи урядовцям і науковцям. Чоловік навіть не їв і не спав. Історія завершилася позитивно після взаємодії з Google Gemini, яка розвіяла ілюзію. Побачивши цю історію про Gemini та ChatGPT, Джеймс усвідомив, що сам став жертвою маніпуляцій бота.

«Я почав читати статтю, і десь на середині подумав: «Боже мій». А коли дочитав — зрозумів, що мені треба з кимось поговорити. Мені потрібно обговорити це з фахівцем», – сказав він.

Зараз Джеймс відвідує терапію і підтримує контакт із групою підтримки «Проект людської лінії», де збираються людей, що пережили або страждали від психічних криз, спровокованих ШІ.

За даними видання, OpenAI визнає, що чатбот може давати збій під час довгих сесій, але заходи безпеки добре працюють у коротких розмовах. Наразі компанія працює над підвищенням безпеки, батьківським контролем та зміну у моделі реагування на ознаки стресу користувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

У розпорядженні The Guardian опинилися сотні файлів, які свідчать про створення Борисом Джонсоном лобістської компанії за державні кошти

Борис Джонсон отримав 5,1 млн фунтів стерлінгів за 34 виступи – йому доведеться пояснити, яким чином деякі з його контактів з іноземними урядами в комерційних інтересах підпадають під правила.

Падіння уряду стало для Макрона небаченим раніше випробуванням, Франція у глибокій фінансовій кризі – Politico

Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

Справа Богдана Львова — на екс-заступника голови Верховного Суду дали показання колишня колега з ВГСУ та судді господарських судів з міста Рівне

Під час допитів діючі та колишні судді розповіли, що Богдан Львов особисто надавав вказівки у справі «Труби Медведчука», однак Богдан Львов та його захист кажуть, що це неправда.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду