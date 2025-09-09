Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Польща змінює правила соцвиплат для українців – що передбачає новий законопроект

21:58, 9 вересня 2025
Польща посилює контроль за соцвиплатами для іноземців.
Польща змінює правила соцвиплат для українців – що передбачає новий законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Міністрів Польщі схвалила законопроект, який регулюватиме соціальну підтримку іноземців, зокрема громадян України, що перебувають у країні. Документ стосується виплат у межах програм «800+», «Добрий старт» і «Активні батьки». Про це повідомило польське агентство PAP із посиланням на міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кєрвінського.

За словами міністра, законопроект став відповіддю на вето президента Польщі Кароля Навроцького щодо закону про тимчасовий захист українців. «Цей закон базується на двох ключових принципах: по-перше, комплексне врегулювання виплат для всіх іноземців, які легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності», – зазначив Кєрвінський.

Він пояснив, що документ встановлює чіткі правила для отримання соціальних виплат за програмами «800+», «Добрий старт» і «Активні батьки». Зокрема, доступ до цих виплат залежатиме від професійної активності іноземців у Польщі. Виняток зроблено для осіб, які виховують дітей з інвалідністю – вони зможуть отримувати виплати за умови надання відповідної довідки від польських установ. «Усі виплати базуватимуться на даних про сплату внесків до системи ZUS. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері», – додав міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща біженець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держдеп США розірвав меморандуми з країнами Європи щодо спільного відслідковування інформації у соцмережах та медіа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на цензуру.

Державні та комунальні підприємства будуть жити у нових умовах – уряд ухвалив постанови після скасування Господарського кодексу

«Ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором»: Кабмін внаслідок скасування Господарського кодексу затвердив порядок перетворення державних підприємств і передачі державного та комунального майна.

Митників перевірять на доброчесність – уряд затвердив порядок

Атестаційна комісія аналізуватиме законність джерел походження майна учасника атестації та його близьких осіб, а також співвідношення рівня життя задекларованим доходам.

Друкувати повістки зможуть обласні ТЦК – Кабмін прийняв постанову

Уряд вирішив прискорити процеси друку повісток.

Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду