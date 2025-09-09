Польща змінює правила соцвиплат для українців – що передбачає новий законопроект

Польща посилює контроль за соцвиплатами для іноземців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Міністрів Польщі схвалила законопроект, який регулюватиме соціальну підтримку іноземців, зокрема громадян України, що перебувають у країні. Документ стосується виплат у межах програм «800+», «Добрий старт» і «Активні батьки». Про це повідомило польське агентство PAP із посиланням на міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кєрвінського.

За словами міністра, законопроект став відповіддю на вето президента Польщі Кароля Навроцького щодо закону про тимчасовий захист українців. «Цей закон базується на двох ключових принципах: по-перше, комплексне врегулювання виплат для всіх іноземців, які легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності», – зазначив Кєрвінський.

Він пояснив, що документ встановлює чіткі правила для отримання соціальних виплат за програмами «800+», «Добрий старт» і «Активні батьки». Зокрема, доступ до цих виплат залежатиме від професійної активності іноземців у Польщі. Виняток зроблено для осіб, які виховують дітей з інвалідністю – вони зможуть отримувати виплати за умови надання відповідної довідки від польських установ. «Усі виплати базуватимуться на даних про сплату внесків до системи ZUS. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері», – додав міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.