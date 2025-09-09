Польша меняет правила соцвыплат для украинцев – что предусматривает новый законопроект

Польша усиливает контроль за соцвыплатами для иностранцев.

Совет Министров Польши одобрил законопроект, который будет регулировать социальную поддержку иностранцев, в частности граждан Украины, находящихся в стране. Документ касается выплат в рамках программ «800+», «Хороший старт» и «Активные родители». Об этом сообщило польское агентство PAP со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Марцина Кервинского.

По словам министра, законопроект стал ответом на вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о временной защите украинцев. «Этот закон основан на двух ключевых принципах: во-первых, комплексное урегулирование выплат для всех иностранцев, легально находящихся в Польше, независимо от их национальности», — отметил Кервинский.

Он пояснил, что документ устанавливает четкие правила для получения социальных выплат по программам «800+», «Хороший старт» и «Активные родители». В частности, доступ к этим выплатам будет зависеть от профессиональной активности иностранцев в Польше. Исключение сделано для лиц, воспитывающих детей с инвалидностью – они смогут получать выплаты при условии предоставления соответствующей справки от польских учреждений. «Все выплаты будут базироваться на данных об уплате взносов в систему ZUS. Мы совершенствуем и усиливаем контроль в этой сфере», – добавил министр.

