У Пекіні різко зросла кількість судових справ, пов’язаних з ШІ

07:54, 11 вересня 2025
У Пекінському суді заявили, що швидкий розвиток технології не лише представив нові продукти та послуги, але й породив нові юридичні ризики.
Пекінський суд повідомив, що в останні роки різко збільшилася кількість справ, пов’язаних з штучним інтелектом. Суд наголосив на необхідності спільних зусиль для посилення нагляду за розробкою та застосуванням цієї передової технології, пише ChinaDaily.

З моменту створення Пекінського інтернет-суду у вересні 2018 року було завершено понад 245 000 судових процесів.

«Серед них справи, пов’язані з ШІ, зростають швидкими темпами, головним чином зосереджуючись на таких питаннях, як право власності на авторські права на твори, створені ШІ, та чи є використання продуктів чи послуг на основі ШІ порушенням», — сказав віцепрезидент суду Чжао Чанxiн.

Він повідомив, що у міру того, як ШІ розширює можливості дедалі більшої кількості галузей, суперечки, пов’язані з цією технологією, більше не обмежуються інтернет-сектором, а широко проникають у такі сфери, як культура, розваги, фінанси та реклама.

«Швидкий розвиток технології не лише представив нові продукти та послуги, але й породив нові юридичні ризики, такі як галюцинації ШІ та алгоритмічні проблеми», — сказав він, додавши, що судові рішення мають шукати баланс між заохоченням технологічних інновацій і підтриманням соціальних норм.

Під час розгляду спорів, пов’язаних з ШІ, він наголосив, що пріоритет потрібно віддавати захисту гідності та прав особи. Наприклад, торік суд ухвалив прецедентне рішення, що імітація чийогось голосу за допомогою ШІ без його дозволу є порушенням особистих прав.

Крім того, він зазначив, що постачальники послуг ШІ повинні виконувати обов’язки із забезпечення інформаційної безпеки, оперативно вживаючи заходів для припинення генерації, поширення та видалення незаконного контенту, а також вносити необхідні виправлення.

Окрім цього, він закликав судові органи співпрацювати з іншими органами влади, зокрема з органами з управління кіберпростором, регулювання ринку та громадської безпеки, щоб посилити нагляд за застосуванням ШІ, чітко визначаючи межі відповідальності та обов’язків для розробників технологій і постачальників послуг.

Прокурор, як і будь-який громадянин, може здійснювати відеозапис судового засідання, навіть якщо суддя не надав на це згоди – КДКП

У конфлікті між судом та прокурором, дисциплінарна комісія прокурорів підтримала прокурора.

Е-суд, е-Акциз, покращення ЦНАП і до 6 ліцензій на азартні ігри через портал Дія: які заходи боротьби з корупцією передбачені у Програмі дій Кабміну

Судячи з Програми дій уряду, боротися з корупцією будуть за допомогою е-Суду, е-Акцизу, удосконалення ЦНАПів та можливості отримання не менше 6 ліцензій у сфері азартних ігор із застосуванням порталу Дія.

Міністр юстиції Герман Галущенко обговорив з місією МВФ судову реформу, електронний суд та е-нотаріат як заходи протидії корупції

«Де ми виключаємо людський фактор із процесу, ми уникаємо корупції, серед таких проектів – електронний суд, е-нотаріат та цифровізація виконавчого провадження» – розповів Герман Галущенко місії МВФ.

Кабмін опублікував постанову про підвищення посадових окладів помічникам суддів, ВРП та ВККС

До окладів помічників у Верховному Суді, ВАКС, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісій суддів застосують підвищувальний коефіцієнт 1,45, для місцевих загальних судів коефіцієнт складе 1,25.

КСУ ухвалив рішення у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування

Справа, яка призвела до конституційної скарги, стосувалася рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України».

